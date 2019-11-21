Блатт: династия «Фенербахче» пала. Обрадович и игроки выглядят уставшими

Известный специалист Дэвид Блатт поделился мыслями о кризисе, в котором оказался стамбульский «Фенербахче» в первой трети сезона регулярного чемпионата Евролиги. По его словам, эпоха побед этой команды осталась в прошлом.

«Фенербахче» находится в очень плохом положении. Похоже, что династия пала. Думаю, что игроки устали. На мой взгляд, Обрадович — величайший тренер Евролиги за всю историю, но он также выглядит уставшим. Это уже не та группа игроков, что была прежде. Это не та версия команды, в этом нет никаких сомнений. Как человек, который находится вне коллектива, могу сказать, что создаётся впечатление, будто команда устала и ей требуется что-то новое», — приводит слова Блатта Eurohoops.

После девяти туров регулярного чемпионата Евролиги в активе стамбульской команды только две победы.