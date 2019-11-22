Куртинайтис: главной проблемой «Химок» стали тактические ошибки в концовке

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис после гостевого поражения от «Валенсии» в регулярном чемпионате Евролиги рассказал о причинах второго подряд поражения подмосковного клуба. Встреча 10-го тура между «Валенсией» и «Химками» завершилась домашней победой испанского клуба со счётом 89:84 (26:33, 25:15, 21:22, 17:14).
«Очень тяжёлый матч. Мы хорошо начали, но затем перестали контролировать игру, однако в концовке всё же смогли «вернуться». В последние несколько минут играли не так, как обычно, и допустили несколько ошибок: совершили фол в атаке и получили неспортивный фол. «Валенсия» была намного лучше и победила, с чем её хочу поздравить. У нас было много проблем. Во-первых, с подборами. Во-вторых, с защитой против пик-н-ролла. В третьей и четвертой четвертях мы поменяли защиту и остановили их пик-н-роллы, однако, на мой взгляд, главной проблемой стали наши тактические ошибки в концовке. И, конечно, это подборы, из-за чего мы проигрываем во втором матче подряд. В Мадриде взяли на 13 подборов меньше, чем «Реал», сегодня на восемь меньше, чем «Валенсия», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт БК «Химки».
После 10 игр «Химки» (6:4) идут на 10-м месте в Евролиге. «Валенсия» (4:6) – на 13-м.
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