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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Портленд», у Макколлума 37 очков

Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Портленд», у Макколлума 37 очков
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 137:129.

Лучшим в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 19 подборов и 15 передач. Эрик Бледсо записал в свой актив 30 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Си Джей Макколлум, который собрал дабл-дабл из 37 очков и 10 передач. Также дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов оформил Скаль Лябисье.

Таким образом, «Милуоки» одержал шестую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Детройт Пистонс», а «Портленд» встретится с «Кливленд Кавальерс».

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
137 : 129
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Милуоки Бакс: Бледсо - 30, Коннотон - 18, Дивинченцо - 16, Мэттьюз - 12, Браун - 8, Хилл - 7, Ильясова - 6, Лопес - 6, Уилсон, Корвер, Адетокунбо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 37, Лябисье - 22, Энтони - 18, Трент-мл. - 13, Литтл - 12, Худ - 11, Толливер - 8, Саймонс - 6, Бэйзмор - 2, Браун, Оар, Хезонья
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