Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Портленд», у Макколлума 37 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 137:129.
Лучшим в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 19 подборов и 15 передач. Эрик Бледсо записал в свой актив 30 очков.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Си Джей Макколлум, который собрал дабл-дабл из 37 очков и 10 передач. Также дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов оформил Скаль Лябисье.
Таким образом, «Милуоки» одержал шестую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Милуоки» сыграет с «Детройт Пистонс», а «Портленд» встретится с «Кливленд Кавальерс».
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