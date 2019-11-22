28 очков Ингрэма помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Финикс»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 124:121.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, набравший 28 очков. Джей Джей Редик записал в свой актив 26 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Келли Убре, записавший в свой актив 25 очков. 19 очков смог набрать Девин Букер.

Таким образом, «Финикс» потерпели третье поражение подряд. «Нью-Орлеан» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Нью-Орлеан Пеликанс» встретится с «Ютой Джаз».