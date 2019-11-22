28 очков Ингрэма помогли «Нью-Орлеану» обыграть «Финикс»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 124:121.
Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, набравший 28 очков. Джей Джей Редик записал в свой актив 26 очков.
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Келли Убре, записавший в свой актив 25 очков. 19 очков смог набрать Девин Букер.
Таким образом, «Финикс» потерпели третье поражение подряд. «Нью-Орлеан» в свою очередь одержал третью победу кряду.
В следующем матче «Финикс Санз» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Нью-Орлеан Пеликанс» встретится с «Ютой Джаз».
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Убре - 25, Букер - 19, Камински - 14, Джонсон - 14, Бриджес - 12, Окобо - 11, Диалло - 8, Картер - 7, Шарич - 5, Рубио, Эйтон, Бэйнс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Редик - 26, Холидей - 23, Мур - 19, Мелли - 9, Болл - 8, Хэйс - 7, Джексон - 2, Уильямс - 2, Александер-Уолкер, Харт, Окафор, Фэйворс
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