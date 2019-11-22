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Результаты матчей НБА за 21 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 21 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

21 ноября состоялось два матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») отметился трипл-даблом, набрав 24 очка, собрав 19 подборов и отдав 15 передач. Самым результативным игроком встречи стал Си Джей Макколлум («Портленд»), который набрал 37 очков, сделал 6 подборов и отдал 10 передач. Окончательный счёт — 137:129 в пользу «Бакс».

«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Финикс Санз». Самым результативным игроком встречи стал Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), на счету которого 28 очков, 8 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 124:121 в пользу «Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
137 : 129
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Милуоки Бакс: Бледсо - 30, Коннотон - 18, Дивинченцо - 16, Мэттьюз - 12, Браун - 8, Хилл - 7, Ильясова - 6, Лопес - 6, Уилсон, Корвер, Адетокунбо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 37, Лябисье - 22, Энтони - 18, Трент-мл. - 13, Литтл - 12, Худ - 11, Толливер - 8, Саймонс - 6, Бэйзмор - 2, Браун, Оар, Хезонья
НБА - регулярный чемпионат
22 ноября 2019, пятница. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Финикс Санз: Убре - 25, Букер - 19, Камински - 14, Джонсон - 14, Бриджес - 12, Окобо - 11, Диалло - 8, Картер - 7, Шарич - 5, Рубио, Эйтон, Бэйнс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Редик - 26, Холидей - 23, Мур - 19, Мелли - 9, Болл - 8, Хэйс - 7, Джексон - 2, Уильямс - 2, Александер-Уолкер, Харт, Окафор, Фэйворс
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