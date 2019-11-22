Результаты матчей НБА за 21 ноября 2019 года

21 ноября состоялось два матча сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») отметился трипл-даблом, набрав 24 очка, собрав 19 подборов и отдав 15 передач. Самым результативным игроком встречи стал Си Джей Макколлум («Портленд»), который набрал 37 очков, сделал 6 подборов и отдал 10 передач. Окончательный счёт — 137:129 в пользу «Бакс».

«Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде переиграл «Финикс Санз». Самым результативным игроком встречи стал Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), на счету которого 28 очков, 8 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 124:121 в пользу «Пеликанс».