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Макгрэйди назвал Дончича лучшим разыгрывающим НБА на текущий момент

Макгрэйди назвал Дончича лучшим разыгрывающим НБА на текущий момент
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэйди назвал 20-летнего словенца Луку Дончича, выступающего за «Даллас Маверикс», лучшим разыгрывающим в НБА по состоянию на текущий момент. По словам Макгрэйди, такой вывод позволяет сделать тот факт, что Стефен Карри и Кайри Ирвинг, выступающие за «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс», сейчас травмированы.

«Стефена Карри сейчас нет в строю, а Кайри Ирвинг тоже отсутствует. Да, Расселл Уэстбрук продолжает играть, но всё равно скажу, что Лука Дончич – лучший разыгрывающий в лиге в настоящий момент, учитывая, что Стеф не в строю», — сказал Макгрэйди в эфире ESPN.

Дончич, который пришёл в «Даллас» в 2018 году и проводит второй сезон в НБА, побил уже несколько рекордов ассоциации.

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