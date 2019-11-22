Дэвис рассказал, что делает Леброна особенным баскетболистом
Форвард « Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что, по его мнению, делает его одноклубника Леброна Джеймса особенным баскетболистом.
«Леброн Джеймс отличается способностью отдать результативную передачу в самый последний момент. Все ждут, что он завершит атаку, а он отдаёт передачу на открытого партнёра. У нас был подобный эпизод в недавней игре, мы были рядом, он отправил мне мяч на большой скорости, а я не попал в кольцо.
От него всегда нужно ждать передачи, до того момента, пока он не бросит в кольцо. Это и делает его особенным баскетболистом. Он очень легко входит в трёхсекундную зону и даже оттуда способен находить передачами одноклубников», — приводит слова Энтони Дэвиса Fadeaway World.
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