20 очков Фойгтмана не помогли ЦСКА в матче с «Реалом»

Московский ЦСКА на выезде уступил мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева с первой четверти захватили преимущество в матче, поведя с разницей в четыре очка в первому перерыву. Вторая четверть прошла в равной борьбе и закончилась вничью — к большому перерыву счёт на табло был 52:48 в пользу «Реала».



Третий игровой отрезок остался за «Реалом», увеличившим преимущество до 11 очков. В заключительной четверти ситуация не изменилась — «Реал» снова оказался сильнее и оформил победу в матче. Итоговый счёт встречи — 97:81 (23:19, 29:29, 23:16, 22:17) в пользу «Реала».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Факундо Кампаццо, набравший 18 очков. Дабл-дабл оформил Габриэль Дек, набравший 17 очков и совершивший 11 подборов. В составе ЦСКа 20 очков на свой счёт записал Йоханнес Фойгтман.