Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

20 очков Фойгтмана не помогли ЦСКА в матче с «Реалом»

20 очков Фойгтмана не помогли ЦСКА в матче с «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА на выезде уступил мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева с первой четверти захватили преимущество в матче, поведя с разницей в четыре очка в первому перерыву. Вторая четверть прошла в равной борьбе и закончилась вничью — к большому перерыву счёт на табло был 52:48 в пользу «Реала».

Третий игровой отрезок остался за «Реалом», увеличившим преимущество до 11 очков. В заключительной четверти ситуация не изменилась — «Реал» снова оказался сильнее и оформил победу в матче. Итоговый счёт встречи — 97:81 (23:19, 29:29, 23:16, 22:17) в пользу «Реала».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Факундо Кампаццо, набравший 18 очков. Дабл-дабл оформил Габриэль Дек, набравший 17 очков и совершивший 11 подборов. В составе ЦСКа 20 очков на свой счёт записал Йоханнес Фойгтман.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
22 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
97 : 81
ЦСКА
Москва, Россия
Реал Мадрид: Кампаццо - 18, Дек - 17, Льюль - 15, Фернандес - 13, Рэндольф - 12, Козёр - 9, Микки - 5, Кэрролл - 4, Томпкинс - 3, Тавареш - 1, Лапровиттола, Гаруба Алари
ЦСКА: Фойгтман - 20, Джеймс - 14, Боломбой - 12, Стрелниекс - 11, Хиллиард - 8, Хайнс - 8, Куфос - 4, Хаккетт - 2, Курбанов - 2, Антонов, Воронцевич, Бейкер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019