23 очка Динуидди помогли «Бруклину» переиграть «Сакраменто»

«Бруклин Нетс» на домашней площадке обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Хозяева с первой четверти захватили инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй четверти «Бруклин» довёл своё преимущество до семи очков.



Третья двенадцатиминутка также осталась за «Бруклином» — к заключительному игровому отрезку хозяева вели со счётом 86:70. В заключительной четверти ситуация на паркете не изменилась — «Бруклин» уверенно выиграл как четверть, так и матч. Итоговый счёт встречи — 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Спенсер Динуидди, набравший 23 очка. В составе гостей 18 очков набрал Харрисон Барнс.

