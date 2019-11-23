23 очка Динуидди помогли «Бруклину» переиграть «Сакраменто»

«Бруклин Нетс» на домашней площадке обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Хозяева с первой четверти захватили инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй четверти «Бруклин» довёл своё преимущество до семи очков.
Третья двенадцатиминутка также осталась за «Бруклином» — к заключительному игровому отрезку хозяева вели со счётом 86:70. В заключительной четверти ситуация на паркете не изменилась — «Бруклин» уверенно выиграл как четверть, так и матч. Итоговый счёт встречи — 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Спенсер Динуидди, набравший 23 очка. В составе гостей 18 очков набрал Харрисон Барнс.
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