Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

23 очка Динуидди помогли «Бруклину» переиграть «Сакраменто»

23 очка Динуидди помогли «Бруклину» переиграть «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

«Бруклин Нетс» на домашней площадке обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Хозяева с первой четверти захватили инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в три очка. Во второй четверти «Бруклин» довёл своё преимущество до семи очков.

Третья двенадцатиминутка также осталась за «Бруклином» — к заключительному игровому отрезку хозяева вели со счётом 86:70. В заключительной четверти ситуация на паркете не изменилась — «Бруклин» уверенно выиграл как четверть, так и матч. Итоговый счёт встречи — 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Спенсер Динуидди, набравший 23 очка. В составе гостей 18 очков набрал Харрисон Барнс.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 97
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Харрис - 22, Темпл - 18, Аллен - 11, Муса - 10, Принс - 8, Шамперт - 8, Пинсон - 7, Джордан - 6, Клэкстон - 2, Нваба - 1, Элленсон
Сакраменто Кингз: Барнс - 18, Хилд - 16, Джеймс - 14, Бьелица - 13, Холмс - 12, Джайлс - 6, Джозеф - 5, Габриэль - 5, Феррелл - 4, Дедмон - 2, Джеффрис - 2, Богданович, Суониган
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019