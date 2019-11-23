Дабл-даблы Дэвиса и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахома-Сити»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Оклахома-Сити Тандер». Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались баскетболисты «Лейкерс» — 34:33. Вторая четверть не изменила ситуации на паркете коренным образом, но сильнее оказались уже гости — к большому перерыву счёт на табло был 67:66.
Многое решилось в третьем игровом отрезке, который «Лейкерс» завершили с разницей в четыре очка в свою пользу. В заключительном игровом отрезке был зафиксирован ничейный счёт, что и принесло «Лейкерс» победу в матче — 130:127 (34:33, 32:34, 40:36, 24:24).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, собравший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Леброна Джеймса — 23 очка и 14 передач. В составе хозяев паркета 24 очка набрал Шэй Гилджес-Александер.
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