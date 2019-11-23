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Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» переиграть «Сан-Антонио»

Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» переиграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс».

Первая четверть прошла с преимуществом хозяев, выигравших игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая четверть завершилась вничью.

Сохранился статус-кво на паркете и в третьем игровом отрезке — к заключительной двенадцатиминутке команды подошли всё с той же разницей в семь очков. Заключительную четверть «Филадельфии» удалось выиграть с разницей в четыре очка и оформить победу в матче — 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тобайас Харрис, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, на счету которого 21 очко и 14 подборов. Трипл-дабл на свой счёт записал Бен Симмонс, собравший коллекцию из 10 очков, 10 подборов и 13 передач. В составе гостей 29 очков набрал Демар Дерозан.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 26, Эмбиид - 21, Хорфорд - 18, Коркмаз - 17, Эннис - 13, Симмонс - 10, Бёрк - 4, О'Куинн - 2, Скотт - 2, Тибулл - 2, Ричардсон, Шейок, Нето, Милтон, Пелле, Смит, Болден
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 29, Гэй - 22, Олдридж - 17, Мюррей - 9, Белинелли - 7, Форбс - 7, Миллз - 5, Пёлтль - 4, Кэрролл - 2, Мету - 2, Ойбанкс, Уэзерспун, Джонсон, Саманич, Уайт, Лайлз, Уокер
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