Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» переиграть «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс».
Первая четверть прошла с преимуществом хозяев, выигравших игровой отрезок с разницей в семь очков. Вторая четверть завершилась вничью.
Сохранился статус-кво на паркете и в третьем игровом отрезке — к заключительной двенадцатиминутке команды подошли всё с той же разницей в семь очков. Заключительную четверть «Филадельфии» удалось выиграть с разницей в четыре очка и оформить победу в матче — 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тобайас Харрис, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, на счету которого 21 очко и 14 подборов. Трипл-дабл на свой счёт записал Бен Симмонс, собравший коллекцию из 10 очков, 10 подборов и 13 передач. В составе гостей 29 очков набрал Демар Дерозан.
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