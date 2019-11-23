«Голден Стэйт» уступил «Юте», Митчелл набрал 30 очков

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на домашней площадке переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Первая четверть прошла с небольшим преимуществом хозяев, выигравших игровой отрезок с разницей в два очка. Вторая четверть также осталась за «Ютой», увеличившей преимущество в счёте до 14 очков.
В третьей двенадцатиминутке «Юта» довела преимущество до 18 очков. В заключительной четверти «Голден Стэйт» предпринял рывок и сумел отквитать большую часть разницы в счёте, но на большее «Уорриорз» уже не хватило. Итоговый счёт встречи — 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. В составе гостей Алан Беркс принёс команде 20 очков.
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