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«Голден Стэйт» уступил «Юте», Митчелл набрал 30 очков

«Голден Стэйт» уступил «Юте», Митчелл набрал 30 очков
Баскетбол / НБА 0

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» на домашней площадке переиграл «Голден Стэйт Уорриорз». Первая четверть прошла с небольшим преимуществом хозяев, выигравших игровой отрезок с разницей в два очка. Вторая четверть также осталась за «Ютой», увеличившей преимущество в счёте до 14 очков.

В третьей двенадцатиминутке «Юта» довела преимущество до 18 очков. В заключительной четверти «Голден Стэйт» предпринял рывок и сумел отквитать большую часть разницы в счёте, но на большее «Уорриорз» уже не хватило. Итоговый счёт встречи — 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. В составе гостей Алан Беркс принёс команде 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
113 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Митчелл - 30, Конли - 27, Богданович - 17, Мудиэй - 11, Гобер - 8, Грин - 7, О'Нил - 6, Инглс - 3, Экзам - 2, Брэдли - 2, Morgan, Они, Ньянг
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 20, Спеллмен - 18, Боумен - 17, Робинсон - 17, Пул - 13, Пэскелл - 12, Крисс - 10, Коли-Стайн - 2, Расселл, Эванс, Грин
Дрэймонд Грин пропустит матч с «Ютой»
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