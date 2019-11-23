Результаты матчей НБА за 22 ноября 2019 года

22 ноября состоялось десять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА.



«Вашингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Хозяева выиграли со счётом 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22), одержав вторую победу кряду. Лучшим игроком в составе гостей стал Майлс Бриджес, набравший 31 очко и сделавший 8 подборов и 3 перехвата. В составе хозяев дабл-дабл у защитника Брэдли Била — на его счету 30 очков, 12 передач и 6 подборов.

«Детройт Пистонс» обыграл «Атланту Хоукс» — 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19). Дабл-дабл сделал центровой «Детройта» Андре Драммонд, в его коллекции 23 очка, 15 подборов и 2 передачи.

«Бруклин Нетс» на домашней площадке обыграл «Сакраменто Кингз». Итоговый счёт встречи — 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27). Самым результативным игроком в составе победителей стал Спенсер Динуидди, набравший 23 очка. В составе гостей 18 очков набрал Харрисон Барнс.

«Майами Хит» на выезде переиграл «Чикаго Буллз». Счёт встречи — 116:108 (34:16, 33:27, 18:24, 31:41). Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 27 очков. Дабл-дабл у Бэма Адебайо, на его счету 16 очков и 14 подборов. В составе хозяев Зак Лавин набрал 15 очков.

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 130:127 (34:33, 32:34, 40:36, 24:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, собравший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Леброна Джеймса — 23 очка и 14 передач. В составе хозяев паркета 24 очка набрал Шэй Гилджес-Александер.

«Даллас Маверикс» на домашней площадке переиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, собравший дабл-дабл из 30 очков и 14 передач. В составе «Кливленд Кавальерс» 23 очка набрал Дариус Гарлэнд.

«Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тобайас Харрис, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, на счету которого 21 очко и 14 подборов. Трипл-дабл на свой счёт записал Бен Симмонс, собравший коллекцию из 10 очков, 10 подборов и 13 передач. В составе гостей 29 очков набрал Демар Дерозан.

«Юта Джаз» на домашней площадке оказалась сильнее «Голден Стэйт Уорриорз». Итоговый счёт встречи — 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. В составе гостей Алан Беркс принёс команде 20 очков.

«Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Бостон Селтикс». Итоговый счёт — 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35). Самым результативным игроком матча в составе победителей Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 18 очков, 16 подборов и 10 передач. Дабл-дабл оформил Пол Миллсэп — 14 очков и 10 подборов. 22 очка набрал Джамал Мюррей. В составе гостей дабл-дабл на счету Джейлена Брауна — 22 очка и 10 подборов.

«Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке переиграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35). Самым результативным игроком в составе победителей стал Лу Уильямс, набравший 26 очков. Ещё 24 очка на свой счёт записал Кавай Леонард. В составе «Хьюстона» дабл-дабл у Джеймса Хардена — 37 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Каплы — 17 очков и 19 подборов.