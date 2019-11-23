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Результаты матчей НБА за 22 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 22 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

22 ноября состоялось десять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА.
«Вашингтон Уизардс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Хозяева выиграли со счётом 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22), одержав вторую победу кряду. Лучшим игроком в составе гостей стал Майлс Бриджес, набравший 31 очко и сделавший 8 подборов и 3 перехвата. В составе хозяев дабл-дабл у защитника Брэдли Била — на его счету 30 очков, 12 передач и 6 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
125 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Брайант - 21, Дав. Бертанс - 20, Хатимура - 15, Макрай - 13, Смит - 10, Wagner - 7, Томас - 5, Браун - 4, Бонга, Маинми, Майлз
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 31, Монк - 19, Розир - 19, Грэм - 19, Уильямс - 9, Вашингтон - 7, Батюм - 6, Бийомбо - 4, Зеллер - 4, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист

«Детройт Пистонс» обыграл «Атланту Хоукс» — 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19). Дабл-дабл сделал центровой «Детройта» Андре Драммонд, в его коллекции 23 очка, 15 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
128 : 103
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Гриффин - 24, Драммонд - 23, Браун - 14, Моррис - 13, Галлоуэй - 12, Роуз - 11, Вуд - 11, Кеннард - 9, Мейкер - 6, Михайлюк - 5, Фрейзер, Кинг, Снелл, Боун, Думбуйа
Атланта Хоукс: Бембри - 22, Хантер - 18, Паркер - 14, Джонс - 13, Лень - 12, Янг - 9, Парсонс - 8, Картер - 3, Уоллес - 2, Краббе - 2, Гудвин, Тёрнер, Браун, Реддиш, Фернанду

«Бруклин Нетс» на домашней площадке обыграл «Сакраменто Кингз». Итоговый счёт встречи — 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27). Самым результативным игроком в составе победителей стал Спенсер Динуидди, набравший 23 очка. В составе гостей 18 очков набрал Харрисон Барнс.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 97
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Харрис - 22, Темпл - 18, Аллен - 11, Муса - 10, Принс - 8, Шамперт - 8, Пинсон - 7, Джордан - 6, Клэкстон - 2, Нваба - 1, Элленсон
Сакраменто Кингз: Барнс - 18, Хилд - 16, Джеймс - 14, Бьелица - 13, Холмс - 12, Джайлс - 6, Джозеф - 5, Габриэль - 5, Феррелл - 4, Дедмон - 2, Джеффрис - 2, Богданович, Суониган

«Майами Хит» на выезде переиграл «Чикаго Буллз». Счёт встречи — 116:108 (34:16, 33:27, 18:24, 31:41). Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 27 очков. Дабл-дабл у Бэма Адебайо, на его счету 16 очков и 14 подборов. В составе хозяев Зак Лавин набрал 15 очков.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
108 : 116
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Лавин - 15, Уайт - 12, Янг - 12, Харрисон - 10, Арчидиаконоу - 10, Маркканен - 9, Валентайн - 9, Данн - 8, Гэффорд - 6, Саторански - 6, Картер - 6, Страс - 5
Майами Хит: Батлер - 27, Нанн - 21, Горан Драгич - 16, Адебайо - 16, Олиник - 10, Леонард - 9, Хироу - 9, Робинсон - 8, Джонс, Джонсон, Сильва, Хаслем

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 130:127 (34:33, 32:34, 40:36, 24:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Энтони Дэвис, собравший дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Леброна Джеймса — 23 очка и 14 передач. В составе хозяев паркета 24 очка набрал Шэй Гилджес-Александер.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 130
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 24, Адамс - 22, Пол - 18, Галлинари - 15, Шрёдер - 13, Фергюсон - 11, Базли - 9, Диалло - 8, Мускала - 7, Ноэль, Надер, Бертон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 23, Колдуэлл-Поуп - 17, Грин - 14, Кузма - 10, Ховард - 10, Макги - 8, Рондо - 8, Карузо - 5, Кук - 2, Дадли, Дэниэлс

«Даллас Маверикс» на домашней площадке переиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, собравший дабл-дабл из 30 очков и 14 передач. В составе «Кливленд Кавальерс» 23 очка набрал Дариус Гарлэнд.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
143 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Джексон - 19, Порзингис - 17, Хардуэй-младший - 16, Бареа - 12, Финни-Смит - 10, Райт - 10, Марьянович - 9, Пауэлл - 6, Брансон - 6, Ли - 4, Клебер - 4, Брокхофф
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, Осман - 18, Секстон - 14, Томпсон - 10, Портер - 9, Лав - 8, Нэнс - 8, Жижич - 7, Уэйд - 3, Найт - 1, Кларксон, Деллаведова, Маккинни

«Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тобайас Харрис, набравший 26 очков. Дабл-дабл оформил Джоэл Эмбиид, на счету которого 21 очко и 14 подборов. Трипл-дабл на свой счёт записал Бен Симмонс, собравший коллекцию из 10 очков, 10 подборов и 13 передач. В составе гостей 29 очков набрал Демар Дерозан.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 104
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 26, Эмбиид - 21, Хорфорд - 18, Коркмаз - 17, Эннис - 13, Симмонс - 10, Бёрк - 4, О'Куинн - 2, Скотт - 2, Тибулл - 2, Ричардсон, Шейок, Нето, Милтон, Пелле, Смит, Болден
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 29, Гэй - 22, Олдридж - 17, Мюррей - 9, Белинелли - 7, Форбс - 7, Миллз - 5, Пёлтль - 4, Кэрролл - 2, Мету - 2, Ойбанкс, Уэзерспун, Джонсон, Саманич, Уайт, Лайлз, Уокер

«Юта Джаз» на домашней площадке оказалась сильнее «Голден Стэйт Уорриорз». Итоговый счёт встречи — 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 30 очков. В составе гостей Алан Беркс принёс команде 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
113 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Юта Джаз: Митчелл - 30, Конли - 27, Богданович - 17, Мудиэй - 11, Гобер - 8, Грин - 7, О'Нил - 6, Инглс - 3, Экзам - 2, Брэдли - 2, Morgan, Они, Ньянг
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 20, Спеллмен - 18, Боумен - 17, Робинсон - 17, Пул - 13, Пэскелл - 12, Крисс - 10, Коли-Стайн - 2, Расселл, Эванс, Грин

«Денвер Наггетс» на домашней площадке переиграл «Бостон Селтикс». Итоговый счёт — 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35). Самым результативным игроком матча в составе победителей Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 18 очков, 16 подборов и 10 передач. Дабл-дабл оформил Пол Миллсэп — 14 очков и 10 подборов. 22 очка набрал Джамал Мюррей. В составе гостей дабл-дабл на счету Джейлена Брауна — 22 очка и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
96 : 92
Бостон Селтикс
Бостон
Денвер Наггетс: Маррей - 22, Йокич - 18, Бартон - 15, Миллсэп - 14, Харрис - 9, Грант - 5, Портер - 4, Моррис - 4, Пламли - 3, Эрнангомес - 2, Крэйг, Бисли
Бостон Селтикс: Браун - 22, Тейтум - 16, Смарт - 15, Уонамэйкер - 14, Тайс - 7, Грин - 5, Кантер - 4, Уильямс - 4, Эдвардс - 3, Оджелей - 2, Уокер, Пуарье

«Лос-Анджелес Клипперс» на домашней площадке переиграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35). Самым результативным игроком в составе победителей стал Лу Уильямс, набравший 26 очков. Ещё 24 очка на свой счёт записал Кавай Леонард. В составе «Хьюстона» дабл-дабл у Джеймса Хардена — 37 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Клинта Каплы — 17 очков и 19 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 26, Леонард - 24, Джордж - 19, Харрелл - 18, Зубац - 8, Харклесс - 7, Макгрудер - 7, Беверли - 6, Грин - 4, Робинсон - 3, Мэнн, Паттерсон
Хьюстон Рокетс: Харден - 37, Уэстбрук - 22, Капела - 17, Маклемор - 14, Риверс - 10, Такер - 8, Сефолоша - 8, Клемонс - 2, Чендлер - 1, Кларк, Хартенштайн
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