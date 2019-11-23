Кемба Уокер столкнулся с одноклубником и получил сотрясение мозга

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер получил травму в матче с «Денвер Наггетс», сообщает ESPN. У баскетболиста подозрение на сторясение мозга.



Во второй четверти матча Уокер столкнулся с одноклубником — Шеми Оджелейем. После этого Уокер несколько минут провёл на паркете, вокруг него работали медицинские бригады обеих команд. Баскетболисту зафиксировали шею с помощью специальной повязки и увезли на носилках. Предположительно, Уокер смог избежать серьёзных травм, учитывая столкновение. Баскетболист был доставлен в больницу.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кемба Уокер принял участие в 14 матчах, набирая 22,6 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 4,8 передачи за 33 минуты 48 секунд игрового времени.