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Кемба Уокер столкнулся с одноклубником и получил сотрясение мозга

Кемба Уокер столкнулся с одноклубником и получил сотрясение мозга
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер получил травму в матче с «Денвер Наггетс», сообщает ESPN. У баскетболиста подозрение на сторясение мозга.

Во второй четверти матча Уокер столкнулся с одноклубником — Шеми Оджелейем. После этого Уокер несколько минут провёл на паркете, вокруг него работали медицинские бригады обеих команд. Баскетболисту зафиксировали шею с помощью специальной повязки и увезли на носилках. Предположительно, Уокер смог избежать серьёзных травм, учитывая столкновение. Баскетболист был доставлен в больницу.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кемба Уокер принял участие в 14 матчах, набирая 22,6 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 4,8 передачи за 33 минуты 48 секунд игрового времени.

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