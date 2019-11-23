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Генменеджер «Сакраменто» не выбрал Дончича на драфте из-за неприязни к его отцу

Генменеджер «Сакраменто» не выбрал Дончича на драфте из-за неприязни к его отцу
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер «Сакраменто» Владе Дивац не стал выбирать на драфте-2018 Луку Дончича из-за неприязни к отцу словенца, сообщил инсайдер ESPN Тим Макман. В итоге «Сакраменто» под 2-м номером выбрал Марвина Бэгли. Дончич был выбран под 3-м номером.

«Близость Владе Диваца к Луке Дончичу и тот факт, что он хорошо знаком с его отцом стала главной приичной его решения», — приводит слова Тима Макмана в своём твиттер-аккаунте инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Накануне Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, кто в трёх матчах подряд оформлял как минимум дабл-дабл, набирая при этом не менее 30 очков. 20 ноября Дончич оформил трипл-дабл, собрав 35 очков, 10 подборов и 11 передач, а «Даллас Маверикс» разгромил «Голден Стэйт Уорриоз» со счётом 142:94.

18 ноября «Даллас» на своей площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс», а словенский баскетболист набрал 42 очка, сделал 11 подборов и отдал 12 передач.

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