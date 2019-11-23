«Црвена Звезда» получила нового главного тренера
Руководство «Црвены Звезды» определилось с новым главным тренером команды. Им стал 67-летний специалист Драган Шакота, сообщает Sportando. В минувшем месяце боссы белградского клуба отправили в отставку Милана Томича.
Шакота занимается тренерской деятельностью с 1983 года и подавляющую часть карьеры провёл в Греции. Работал также с клубами из Турции и Италии. Наиболее известной командой, которой руководил Шакота, был пирейский «Олимпиакос». В «Црвену Звезду» перешёл из АЕКа. С командой из Афин добился едва ли не высшего достижения клуба на международной арене — победы в Лиге чемпионов ФИБА.
На данный момент «Црвена Звезда» занимает 15-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав три победы в десяти встречах.
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