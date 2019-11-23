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В НБА обсуждают изменение формата плей-офф

В НБА обсуждают изменение формата плей-офф
Баскетбол / НБА 0

Руководство НБА, профсоюз игроков и телевизионщики обсуждают масштабную реформу календаря и формата плей-офф, сообщает ESPN.

Новые предложения включают в себя несколько пунктов. Так, предполагается, что изменения, которые коснутся финалистов конференций, приведут к тому, что в теории в финале всего сезона смогут встретиться представители одной конференции. Обговаривается также возможность сокращения регулярного чемпионата до 78 матчей, тогда как сейчас число игр достигает 82.

Кроме того, изменения формата плей-офф коснутся и середняков конференций. Так, после окончания регулярного первенства планируется небольшой переходный турнир: седьмая команда будет играть с восьмой, причём победитель этой пары будет получать путёвку в плей-офф сразу, а проигравший коллектив будет бороться за последнюю путёвку в пост-сезон с победителем пары девятой и десятой команд конференции. Таким образом, в плей-офф смогут попадать команды, не завершившие регулярный чемпионат в топ-8.

Голосование по вопросам изменений пройдёт в апреле 2020 года

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