Зайон Уильямсон вернётся в строй в течение 8 недель
Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс», первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон вернётся в строй в течение восьми недель. По словам генерального менеджера луизианцев Дэвида Гриффина, процесс восстановления Уильямсона проходит по плану.
«Мы оптимистичны по поводу Зайона. С точки зрения физической подготовки для него всё проходит легко. У него невероятно высокий уровень баскетбольного IQ. Ему нравится быть напарником по команде и он становится всё лучше. Вероятнее всего, он вернётся в строй в течение восьми недель. Он принадлежит к молодым, редким, по-настоящему элитным игрокам. Ему нравится познавать игру", — приводит слова Гриффина Clutch Points.
Напомним, дебют Уильямсона в НБА был отложен из-за повреждения колена.
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