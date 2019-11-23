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Зайон Уильямсон вернётся в строй в течение 8 недель

Зайон Уильямсон вернётся в строй в течение 8 недель
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс», первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон вернётся в строй в течение восьми недель. По словам генерального менеджера луизианцев Дэвида Гриффина, процесс восстановления Уильямсона проходит по плану.

«Мы оптимистичны по поводу Зайона. С точки зрения физической подготовки для него всё проходит легко. У него невероятно высокий уровень баскетбольного IQ. Ему нравится быть напарником по команде и он становится всё лучше. Вероятнее всего, он вернётся в строй в течение восьми недель. Он принадлежит к молодым, редким, по-настоящему элитным игрокам. Ему нравится познавать игру", — приводит слова Гриффина Clutch Points.

Напомним, дебют Уильямсона в НБА был отложен из-за повреждения колена.

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