Ватутин: ЦСКА выглядит как лебедь, рак и щука. Игра строилась вокруг Клайберна

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о положении дел в команде. По словам функционера, в коллективе нет должного взаимопонимания, потому как он выстраивался вокруг Уилла Клайберна, получившего тяжёлую травму.

«Дело в том, что в принципе эта команда строилась вокруг Клайберна, он был системообразующим игроком – и в нападении, и в защите. Найти человека, который может играть с первой по четвёртую позицию и защищаться против игроков с первой по четвёртую позицию, невозможно: я просто такого второго игрока в Европе не знаю.



Проблема с составом есть. Решения пока нет. Мы бы не отказались усилиться, мониторим рынок, нам что-то предлагают. Но кандидатур нет.

Мы пытаемся строить новую команду. Говорить о каких-то новых турнирных целях пока преждевременно. Поэтому цель сделать так, чтобы игроки начали понимать друг друга на площадке. От этого уже будет видна турнирная задача. Пока мы зачастую выглядим как лебедь, рак и щука", — цитирует Ватутина Sports.ru.