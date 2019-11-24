30 очков Леброна помогли «Лейкерс» одержать седьмую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 109:108 (35:25, 28:30, 21:30, 24:24).
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 30 очков и сделавший 6 подборов и 4 передачи. В составе «Мемфиса» лидером по набранным очкам стал Джа Морант. На его счету 26 очков, 3 подбора и 4 передачи.
Для «Лейкерс» (14-2) эта победа стала 7-й кряду. После 16 игр они уверенно лидируют в Западной конференции.
В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35).
Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Кавальерс» Джордан Кларксон. На его счету 28 очков, 3 подбора и 3 передачи.
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