30 очков Леброна помогли «Лейкерс» одержать седьмую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 109:108 (35:25, 28:30, 21:30, 24:24).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 30 очков и сделавший 6 подборов и 4 передачи. В составе «Мемфиса» лидером по набранным очкам стал Джа Морант. На его счету 26 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Для «Лейкерс» (14-2) эта победа стала 7-й кряду. После 16 игр они уверенно лидируют в Западной конференции.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35).

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Кавальерс» Джордан Кларксон. На его счету 28 очков, 3 подбора и 3 передачи.