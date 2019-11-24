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30 очков Леброна помогли «Лейкерс» одержать седьмую победу подряд

30 очков Леброна помогли «Лейкерс» одержать седьмую победу подряд
Баскетбол 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграл «Мемфис Гриззлиз» — 109:108 (35:25, 28:30, 21:30, 24:24).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 30 очков и сделавший 6 подборов и 4 передачи. В составе «Мемфиса» лидером по набранным очкам стал Джа Морант. На его счету 26 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Для «Лейкерс» (14-2) эта победа стала 7-й кряду. После 16 игр они уверенно лидируют в Западной конференции.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35).

Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал защитник «Кавальерс» Джордан Кларксон. На его счету 28 очков, 3 подбора и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Краудер - 21, Джексон - 20, Брукс - 12, Андерсон - 11, Кларк - 8, Гудурич - 6, Валанчюнас - 4, Мелтон, Аллен, Кабокло, Джонс, Хилл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 22, Рондо - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Ховард - 10, Грин - 8, Кузма - 5, Макги - 5, Дэниэлс - 3, Кук, Карузо, Дадли
НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 104
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 28, Томпсон - 25, Секстон - 19, Нэнс - 11, Гарлэнд - 9, Маккинни - 7, Осман - 5, Деллаведова - 4, Портер - 2, Лав, Найт, Жижич
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 23, Макколлум - 20, Энтони - 11, Саймонс - 11, Худ - 11, Толливер - 9, Лябисье - 8, Трент-мл. - 6, Бэйзмор - 5, Браун, Оар, Литтл, Хезонья
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