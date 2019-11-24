Трипл-дабл Трэя Янга не спас «Атланту» от поражения в матче с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32).

Трипл-дабл оформил разыгрывающий защитник «Хоукс» Трэй Янг, на его счету 30 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучшим по результативности в составе «Рэпторс» стал нападающий Паскаль Сиакам, набравший 34 очка и сделавший 4 подбора и 3 передачи.

В параллельной встрече «Филадельфия Сиксерс» взял верх над «Майами Хит» — 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27).

Центр «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сделал дабл-дабл в этом матче. В его коллекции 23 очка, 11 подборов и 2 передачи.

Лидером по набранным очкам стал защитник «Филадельфии» Джош Ричардсон. На его счету 32 очка, 1 подбор и 4 передачи.