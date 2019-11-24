Трипл-дабл Трэя Янга не спас «Атланту» от поражения в матче с «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32).
Трипл-дабл оформил разыгрывающий защитник «Хоукс» Трэй Янг, на его счету 30 очков, 10 подборов и 10 передач. Лучшим по результативности в составе «Рэпторс» стал нападающий Паскаль Сиакам, набравший 34 очка и сделавший 4 подбора и 3 передачи.
В параллельной встрече «Филадельфия Сиксерс» взял верх над «Майами Хит» — 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27).
Центр «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сделал дабл-дабл в этом матче. В его коллекции 23 очка, 11 подборов и 2 передачи.
Лидером по набранным очкам стал защитник «Филадельфии» Джош Ричардсон. На его счету 32 очка, 1 подбор и 4 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
116 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хантер - 26, Паркер - 13, Бембри - 11, Краббе - 10, Картер - 8, Джонс - 6, Тёрнер - 4, Фернанду - 4, Лень - 4, Уоллес, Парсонс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 34, Ванвлит - 25, Пауэлл - 20, Буше - 13, Ануноби - 7, Холлис-Джефферсон - 7, Дэвис - 6, Томас - 4, Марк Газоль - 3, Бриссетт, Миллер
НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 86
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 32, Эмбиид - 23, Харрис - 19, Хорфорд - 16, Эннис - 6, Симмонс - 4, Скотт - 3, Тибулл - 3, Бёрк - 3, О'Куинн - 2, Милтон - 2, Шейок, Нето, Коркмаз, Пелле, Смит, Болден
Майами Хит: Хироу - 20, Горан Драгич - 18, Адебайо - 12, Батлер - 11, Сильва - 10, Нанн - 6, Олиник - 5, Робинсон - 4, Леонард, Окпала, Джонс, Макон, Джонсон, Уинслоу, Хаслем
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