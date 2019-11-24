Лавин — третий в истории игрок НБА, реализовавший 13 трёхочковых за матч

Поздней ночью 24 ноября мск в Шарлотт (штат Северная Каролина, США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Шарлотт Хорнетс» и «Чикаго Буллз» (115:116). Лучшим в составе команды из Иллинойса стал Зак Лавин, набравший 49 очков.

При этом 39 очков из 49 Лавин набрал при помощи бросков из-за дуги. За матч он реализовал тринадцать дальних попыток. Таким образом, Зак стал третьим игроком в истории НБА, кто реализовывал за матч тринадцать или больше попыток из-за дуги. Ранее подобное достижение покорялось лишь лидерам «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри и Клэю Томпсону.

На протяжении матча Лавин атаковал с дальней дистанции в общей сложности 17 раз. Добавим, 49 очков за игру — лучшее достижение в карьере Зака.