«Парма» победила «Автодор», несмотря на дабл-дабл Кука

Пермская «Парма» на домашней площадке переиграла саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки начали матч активнее и к концу первой десятиминутки повели с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами — к большому перерыву счёт на табло был 49:28 в пользу «Пармы».
В третьем игровом отрезке «Автодор» смог прибавить, но этого оказалось недостаточно — «Парма» сохранила преимущество, а в заключительной четверти саратовчане отыграли всего пять очков отставания. Итоговый счёт встречи — 97:81 (25:14, 24:14, 22:22, 26:31).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Максим Григорьев, набравший 29 очков. В составе «Автодора» дабл-дабл оформил Элджин Кук, набравший 18 очков и совершивший 10 подборов.
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