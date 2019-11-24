«Парма» победила «Автодор», несмотря на дабл-дабл Кука

Пермская «Парма» на домашней площадке переиграла саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки начали матч активнее и к концу первой десятиминутки повели с разницей в девять очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами — к большому перерыву счёт на табло был 49:28 в пользу «Пармы».



В третьем игровом отрезке «Автодор» смог прибавить, но этого оказалось недостаточно — «Парма» сохранила преимущество, а в заключительной четверти саратовчане отыграли всего пять очков отставания. Итоговый счёт встречи — 97:81 (25:14, 24:14, 22:22, 26:31).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Максим Григорьев, набравший 29 очков. В составе «Автодора» дабл-дабл оформил Элджин Кук, набравший 18 очков и совершивший 10 подборов.