Плаза: УНИКС особенно силён на своём паркете
Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча с казанским УНИКСом.
«Это очень сильная команда, особенно сильная на своём паркете. Многие игроки остались в УНИКСе ещё в с прошлого сезона, там сохранился главный тренер, летом в команду пришли баскетболисты с хорошим опытом выступления в Евролиге. Как и обычно, нам нужно не терять концентрации ни в одной из четвертей, чтобы не отпускать соперника вперед в счёте, и использовать свои шансы в нападении. Мы работаем каждый день, игроки в хорошей форме и настроены на победу», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.
Матч «Зенита» и УНИКСа состоится в Казани завтра, 25 ноября.
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