Вергун: для «Цмоки-Минск» каждая игра как финал

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал поражение своих подопечных от «Химок».
«Поздравляю соперника с очередной победой. Мы совершили на одну-две потери больше, чем могли себе позволить. В то же время это колоссальный опыт для моих ребят. Те, кто реально хочет чего-то добиться и обозначить себя в большом баскетболе, почерпнут очень многое из сегодняшней игры. Понимаю, что соперник тоже решал свои задачи, у них тяжёлый график.
Для нас каждая игра как финал, и мы пытаемся найти свою победу. Наверное, тренер всегда должен быть готов к таким концовкам. Нам не удалось исполнить в последней атаке то, что мы хотели. Побоялись сделать ввод мяча, который планировался, к тому же довести до логического броска такую качественную атаку нам помешали излишняя нервозность, ответственность и уровень исполнительского мастерства», — приводит слова Вергуна официальный сайт подмосковной команды.
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