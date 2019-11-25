Дабл-дабл Шарича не спас «Финикс» от поражения в матче с «Денвером»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Финикс Санз» и победил со счётом 116:104 (26:28, 24:29, 27:320, 37:27). Для «Наггетс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Денвера» Пол Миллсэп, на счету которого 23 очка. По 22 очка в составе победителей набрали Джамал Маррей и Уилл Бартон. Центровой хозяев Никола Йокич собрал коллекцию из 8 очков, 13 подборов, 5 передач и 2 блокшотов.

Дабл-даблом в составе «Финиса» отметился форвард Дарио Шарич (18 очков, 17 подборов). 22 очка набрал Шейк Диалло, 16 — у разыгрывающего Эли Окобо.