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Дабл-дабл Шарича не спас «Финикс» от поражения в матче с «Денвером»

Дабл-дабл Шарича не спас «Финикс» от поражения в матче с «Денвером»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Финикс Санз» и победил со счётом 116:104 (26:28, 24:29, 27:320, 37:27). Для «Наггетс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Денвера» Пол Миллсэп, на счету которого 23 очка. По 22 очка в составе победителей набрали Джамал Маррей и Уилл Бартон. Центровой хозяев Никола Йокич собрал коллекцию из 8 очков, 13 подборов, 5 передач и 2 блокшотов.

Дабл-даблом в составе «Финиса» отметился форвард Дарио Шарич (18 очков, 17 подборов). 22 очка набрал Шейк Диалло, 16 — у разыгрывающего Эли Окобо.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 104
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Миллсэп - 23, Бартон - 22, Маррей - 22, Пламли - 14, Моррис - 10, Йокич - 8, Харрис - 6, Бисли - 6, Грант - 3, Портер - 2, Крэйг, Вандербилт, Чанчар, Дозьер, Эрнангомес
Финикс Санз: Диалло - 22, Шарич - 18, Окобо - 16, Букер - 12, Убре - 10, Камински - 7, Джонсон - 6, Бриджес - 4, Картер - 2, Рубио, Харпер, Эйтон, Бэйнс
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