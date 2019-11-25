Результаты матчей НБА за 24 ноября 2019 года
24 ноября состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Даллас Маверикс» в гостях обыграл «Хьюстон Рокетс», несмотря на дабл-дабл Джеймса Хардена, на счету которого 29 очков, 8 подборов и 11 передач. Лука Дончич («Даллас») также сделал дабл-дабл: 41 очко, 6 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 137:123 в пользу «Маверикс».
«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком встречи стал Монтрезл Харрелл («Клипперс»), оформивший дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и 2 передачи. Его партнёр Кавай Леонард набрал 26 очков, собрал 4 подбора и отдал 6 передач. Итоговый счёт — 134:109 в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 23:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 137
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Харден - 32, Уэстбрук - 27, Капела - 21, Хаус - 16, Такер - 16, Риверс - 4, Кларк - 3, Маклемор - 2, Хартенштайн - 2, Клемонс, Гордон, Грин, Сефолоша, Чендлер, Илариу
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Хардуэй-младший - 31, Порзингис - 23, Финни-Смит - 12, Клебер - 11, Райт - 9, Брансон - 3, Джексон - 3, Пауэлл - 2, Карри - 2, Ли, Бареа, Брокхофф, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Бил - 20, Томас - 17, Брайант - 14, Вагнер - 12, Дав. Бертанс - 12, Макрай - 12, Хатимура - 7, Смит - 7, Майлз - 3, Бонга - 2, Кьоцца, Уолл, Браун, Мэтьюз, Маинми, Робинсон, Скофилд
Сакраменто Кингз: Барнс - 26, Богданович - 21, Хилд - 18, Холмс - 16, Джозеф - 10, Дедмон - 7, Бьелица - 6, Джеймс - 5, Феррелл - 4, Ариза, Фокс, Джеффрис, Джайлс, Габриэль, Багли III, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Моррис - 26, Рэндл - 15, Эллингтон - 12, Смит - 10, Нтиликина - 8, Дотсон - 8, Гибсон - 8, Робинсон - 6, Нокс - 5, Портис - 3, Рэбб, Трир, Браздейкис, Барретт, Баллок, Пэйтон, Аллен
Бруклин Нетс: Динуайдди - 30, Аллен - 18, Принс - 14, Харрис - 13, Темпл - 12, Джордан - 6, Шамперт - 5, Муса - 5, ЛеВерт, Чендлер, Нваба, Ирвинг, Куруч, Луваву-Кабарро, Дюрант, Элленсон, Пинсон, Клэкстон
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 104
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Миллсэп - 23, Бартон - 22, Маррей - 22, Пламли - 14, Моррис - 10, Йокич - 8, Харрис - 6, Бисли - 6, Грант - 3, Портер - 2, Крэйг, Вандербилт, Чанчар, Дозьер, Эрнангомес
Финикс Санз: Диалло - 22, Шарич - 18, Окобо - 16, Букер - 12, Убре - 10, Камински - 7, Джонсон - 6, Бриджес - 4, Картер - 2, Рубио, Харпер, Эйтон, Бэйнс
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 109
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Харрелл - 34, Леонард - 26, Л. Уильямс - 19, Джордж - 18, Беверли - 10, Макгрудер - 9, Зубац - 5, Робинсон - 4, Грин - 3, Харклесс - 3, Паттерсон - 3, Уолтон, Мэнн, Мотли, Шамет, Кабенгеле
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Холидей - 18, Мур - 17, Редик - 12, Окафор - 10, Болл - 9, Хэйс - 7, Мелли - 5, Джексон - 3, Александер-Уолкер - 2, Уильямс - 2, Харт, Грэй, Миллер, Фэйворс, Читэм
- 25 ноября 2019
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- 24 ноября 2019
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- 23 ноября 2019
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