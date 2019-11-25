Результаты матчей НБА за 24 ноября 2019 года

24 ноября состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Даллас Маверикс» в гостях обыграл «Хьюстон Рокетс», несмотря на дабл-дабл Джеймса Хардена, на счету которого 29 очков, 8 подборов и 11 передач. Лука Дончич («Даллас») также сделал дабл-дабл: 41 очко, 6 подборов и 10 передач. Итоговый счёт — 137:123 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома победил «Нью-Орлеан Пеликанс». Самым результативным игроком встречи стал Монтрезл Харрелл («Клипперс»), оформивший дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и 2 передачи. Его партнёр Кавай Леонард набрал 26 очков, собрал 4 подбора и отдал 6 передач. Итоговый счёт — 134:109 в пользу «Клипперс».