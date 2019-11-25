Уэстбрук отреагировал на три подряд поражения «Хьюстона»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук прокомментировал серию проигрышей команды, которая после домашнего поражения от «Даллас Маверикс» со счётом 123:137 выросла до трёх матчей. До этого «Хьюстон» в гостях уступил «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я вообще не волнуюсь, это абсолютно точно. Откровенно говоря, я даже воодушевлён. Потому что, когда ты проигрываешь, все стараются понять, почему так выходит.

Это интересно, это мне нравится. Так становится виден характер коллектива», — приводит слова Уэстбрука журналист Марк Берман в своём «твиттере».

Следующий матч «Хьюстон» сыграет на своей площадке послезавтра, 27 ноября, когда его соперником станет «Майами Хит».