Дончич подколол Новицки на тему его защитных навыков

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич подшутил над бывшим одноклубником Дирком Новицки, отвечая на вопрос о прогрессе команды. В сезоне-2018/19 «Даллас» выиграл 33 матча из 82 и не попал в плей-офф, а в текущем сезоне одержал 11 побед в 16 матчах.

«Мы намного увереннее играем в защите в этом сезоне. В прошлом сезоне у нас в защите был Дирк, поэтому было тяжело.

Шучу! Все просто подстраховывают друг друга и играют так, как надо», — приводит слова 20-летнего Дончича журналист Тим Макмахон в своём «твиттере».

41-летний Новицки, девятый номер драфта НБА 1998 года, — легенда «Далласа». Немецкий баскетболист помог «Маверикс» завоевать чемпионство в 2011 году. Всего он провёл за клуб 21 сезон.