Дончич подколол Новицки на тему его защитных навыков
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич подшутил над бывшим одноклубником Дирком Новицки, отвечая на вопрос о прогрессе команды. В сезоне-2018/19 «Даллас» выиграл 33 матча из 82 и не попал в плей-офф, а в текущем сезоне одержал 11 побед в 16 матчах.
«Мы намного увереннее играем в защите в этом сезоне. В прошлом сезоне у нас в защите был Дирк, поэтому было тяжело.
Шучу! Все просто подстраховывают друг друга и играют так, как надо», — приводит слова 20-летнего Дончича журналист Тим Макмахон в своём «твиттере».
41-летний Новицки, девятый номер драфта НБА 1998 года, — легенда «Далласа». Немецкий баскетболист помог «Маверикс» завоевать чемпионство в 2011 году. Всего он провёл за клуб 21 сезон.
20-летний Дончич установил сразу несколько достижений в матче с «Хьюстоном»
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