Брат Лонзо Болла установил рекорд чемпионата Австралии

Ламело Болл, младший брат разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» и второго номера драфта-2017 Лонзо Болла, установил историческое достижение в Национальной баскетбольной лиге Австралии. Болл-младший защищает цвета «Иллавары Хоукс». В матче с командой «Кэрнс» Ламело набрал 32 очка, собрал 11 подборов и совершил 13 результативных передач. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории НБЛ, оформлявшим трипл-дабл, сообщает Clutch Points. Усилия баскетболиста помогли его команде победить со счётом 114:106.
Отметим, что Ламело Боллу лишь в августе исполнилось 18 лет.
В профессиональном баскетболе он дебютировал в чемпионате Литвы, выступая за «Пренай». Ожидается, что карьера в первенстве Австралии позволит ему со временем выставить кандидатуру на драфт НБА и быть выбранным одной из команд. Средний из братьев Боллов, Лианджело, пробовал попасть в НБА в 2018 году, но ни один из клубов лиги не проявил к нему интереса.
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