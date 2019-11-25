25 очков Рэнфро помогли «Зениту» победить УНИКС

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга сразу же завладела инициативой и после первой десятиминутки вела с разницей в три очка — 22:19. Во второй четверти подопечные Плазы нарастили преимущество — 47:40.
Определяющей в матче стала третья четверть, в которой «Зенит» сделал рывок на 17 очков и повёл с разницей в 24 балла — 77:53. В заключительном игровом отрезке УНИКС пытался вернуться в игру, но успел лишь сократить отставание. Победа «Зенита» — 93:80.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Рэнфро, набравший 25 очков. У УНИКСа 21 балл на счету Эрика Макколлума.
«Зенит» одержал вторую победу кряду после серии из четырёх поражений в лиге ВТБ, у УНИКСа оборвалась серия из двух побед.
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