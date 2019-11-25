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25 очков Рэнфро помогли «Зениту» победить УНИКС

25 очков Рэнфро помогли «Зениту» победить УНИКС
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга сразу же завладела инициативой и после первой десятиминутки вела с разницей в три очка — 22:19. Во второй четверти подопечные Плазы нарастили преимущество — 47:40.

Определяющей в матче стала третья четверть, в которой «Зенит» сделал рывок на 17 очков и повёл с разницей в 24 балла — 77:53. В заключительном игровом отрезке УНИКС пытался вернуться в игру, но успел лишь сократить отставание. Победа «Зенита» — 93:80.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Рэнфро, набравший 25 очков. У УНИКСа 21 балл на счету Эрика Макколлума.

«Зенит» одержал вторую победу кряду после серии из четырёх поражений в лиге ВТБ, у УНИКСа оборвалась серия из двух побед.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
80 : 93
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Макколум - 21, Морган - 13, Смит - 12, Колесников - 11, Тайус - 7, Клименко - 5, Манцарис - 5, Сергеев - 3, Лиходей - 3, Узинский, Кощеев, Уилсон
Зенит: Ренфро - 25, Айверсон - 13, Пушков - 11, Воронов - 10, Понитка - 8, Айон - 8, Томас - 6, Понкрашов - 5, Трушкин - 4, Холлинс - 3, Балашов, Хвостов
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