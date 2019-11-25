«Локомотив-Кубань» разгромил «Зелёна-Гуру» благодаря 19 очкам Кузьминскаса

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» одержал уверенную победу над «Зелёна-Гурой». Краснодарцы сразу же завладели преимуществом и после первой четверти лидировали с разницей в 12 очков — 26:14. К большому перерыву преимущество «железнодорожников» составляло 15 очков — 45:30.

После большого перерыва картина игры не поменялась, в результате краснодарцы одержали победу со счётом 93:71. Самым результативным в составе «Локо» стал Джонни О'Брайант, набравший 24 очка, ещё 19 баллов — в активе Миндаугаса Кузьминскаса. Отметим также 11 передач в исполнении Мантаса Калниетиса и 10 подборов от Алана Уильямса.

У «Зелёна-Гуры» по 22 балла в активе Дрю Гордона и Ярослава Зисковского.