«Локомотив-Кубань» разгромил «Зелёна-Гуру» благодаря 19 очкам Кузьминскаса
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» одержал уверенную победу над «Зелёна-Гурой». Краснодарцы сразу же завладели преимуществом и после первой четверти лидировали с разницей в 12 очков — 26:14. К большому перерыву преимущество «железнодорожников» составляло 15 очков — 45:30.
После большого перерыва картина игры не поменялась, в результате краснодарцы одержали победу со счётом 93:71. Самым результативным в составе «Локо» стал Джонни О'Брайант, набравший 24 очка, ещё 19 баллов — в активе Миндаугаса Кузьминскаса. Отметим также 11 передач в исполнении Мантаса Калниетиса и 10 подборов от Алана Уильямса.
У «Зелёна-Гуры» по 22 балла в активе Дрю Гордона и Ярослава Зисковского.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
93 : 71
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Локомотив-Кубань: О'Брайант - 24, Кузминскас - 19, Каммингс - 14, Уильямс - 8, Д. Кулагин - 7, Апич - 6, Ильницкий - 6, Герасимов - 3, Калниетис - 2, Ивлев - 2, Долинин - 2, Мотовилов
Зелёна-Гура: Гордон - 22, Зысковски - 22, Томассон - 10, Радич - 7, Понитка - 4, Хакансон - 4, Кошарек - 2, Трачик, Маковский, Майер, Замойски
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