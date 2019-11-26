Дабл-дабл Сабониса и 26 очков Уоррена помогли «Индиане» обыграть «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Мемфис Гриззлис». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 126:114.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Ти Джей Уоррен, записав в свой актив 26 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов оформил Домантас Сабонис. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джарен Джексон, набравший 28 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

В параллельных матчах регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» на своей площадке уступил «Бруклин Нетс» со счётом 106:108, а «Детройт Пистонс» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 103:88.