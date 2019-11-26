Дабл-дабл Сабониса и 26 очков Уоррена помогли «Индиане» обыграть «Мемфис»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» принимал «Мемфис Гриззлис». Встреча состоялась на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 126:114.
В составе победителей лучшей результативностью отметился Ти Джей Уоррен, записав в свой актив 26 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов оформил Домантас Сабонис. В составе проигравшей команды самым результативным стал Джарен Джексон, набравший 28 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.
В параллельных матчах регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» на своей площадке уступил «Бруклин Нетс» со счётом 106:108, а «Детройт Пистонс» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 103:88.
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 26, Лэмб - 19, Холидей - 16, Брогдон - 14, Сабонис - 13, Макконнел - 11, Холидэй - 9, Макдермотт - 7, Тёрнер - 7, Битадзе - 4, Боуэн, Самнер, Сэмпсон, Митру-Лонг, Лиф, Джонсон, Оладипо
Мемфис Гриззлиз: Морант - 19, Кларк - 17, Валанчюнас - 14, Брукс - 9, Краудер - 9, Гудурич - 5, Хилл - 5, Андерсон - 4, Аллен - 4, Мелтон, Кабокло, Игуодала, Джексон, Ватанабэ, Джонс, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 23, Нэнс - 20, Секстон - 18, Осман - 15, Гарлэнд - 11, Томпсон - 7, Портер - 5, Маккинни - 5, Деллаведова - 2, Лав, Найт, Кук, Хенсон, Уэйд, Жижич
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Аллен - 22, Харрис - 19, Принс - 18, Муса - 8, Темпл - 7, Пинсон - 6, Шамперт - 3, Клэкстон - 2, Нваба, Ирвинг, Луваву-Кабарро, Дюрант, Джордан, Чендлер, ЛеВерт, Элленсон, Куруч
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 88
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Кеннард - 20, Гриффин - 17, Браун - 13, Галлоуэй - 12, Михайлюк - 12, Вуд - 12, Драммонд - 7, Моррис - 5, Мейкер - 3, Роуз - 2, Джексон, Фрейзер, Томас, Снелл, Боун, Doumbouya
Орландо Мэджик: Росс - 19, Фурнье - 17, Фульц - 16, Айзек - 10, Огастин - 9, Бамба - 6, Берч - 6, Ивунду - 3, Амину - 2, Гордон, Джонсон, Магетти, Картер-Уильямс, Вучевич, Джефферсон, Фразьер
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