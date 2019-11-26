41 очко Хилда не спасло «Сакраменто» от поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 103:102.

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, набравший 24 очка. 20 очков в свой актив записал Джейсон Тэйтум.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Бадди Хилд, записавший на свой счёт 41 очко. Харрисон Барнс набрал 20 очков.

Таким образом, «Бостон Селтикс» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Сакраменто Кингз» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 101:96.