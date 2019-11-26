41 очко Хилда не спасло «Сакраменто» от поражения в матче с «Бостоном»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 103:102.
В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, набравший 24 очка. 20 очков в свой актив записал Джейсон Тэйтум.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Бадди Хилд, записавший на свой счёт 41 очко. Харрисон Барнс набрал 20 очков.
Таким образом, «Бостон Селтикс» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Сакраменто Кингз» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
В параллельном матче «Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 101:96.
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Браун - 24, Тейтум - 20, Смарт - 17, Кантер - 13, Оджелей - 7, Эдвардс - 6, Уильямс - 6, Уонамэйкер - 3, Уокер, Хэйворд, Тайс, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Фалль
Сакраменто Кингз: Хилд - 41, Барнс - 20, Богданович - 13, Холмс - 8, Феррелл - 5, Джозеф - 5, Джайлс - 4, Бьелица - 4, Дедмон - 2, Ариза, Фокс, Джеймс, Джеффрис, Габриэль, Багли III, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Сиакам - 25, Ванвлит - 24, Холлис-Джефферсон - 16, Ануноби - 12, Дэвис - 11, Пауэлл - 10, Марк Газоль - 3, Джонсон, Лоури, Ибака, Бриссетт, Миллер, Эрнандес, Томас, Маккоу, Буше
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 25, Харрис - 18, Скотт - 12, Хорфорд - 11, Симмонс - 10, Коркмаз - 9, Эннис - 5, Нето - 3, Тибулл - 3, Смит, О'Куинн, Милтон, Эмбиид, Бёрк, Болден
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