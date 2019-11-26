«Милуоки» обыграл «Юту» благодаря 50 очкам Адетокунбо

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 122:118.

Главным героем встречи стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 14 подборов. Уэсли Мэттьюз записал на свой счёт 19 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Боян Богданович, набравший 24 очка. Донован Митчелл набрал 20 очков.

Таким образом, «Милуоки Бакс» одержал восьмую победу подряд. «Юта» в свою очередь потерпела первое поражение после серии из трёх побед.

В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке уступил Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 94:117. «Майами Хит» в свою очередь дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 117:98.