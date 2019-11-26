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«Милуоки» обыграл «Юту» благодаря 50 очкам Адетокунбо

«Милуоки» обыграл «Юту» благодаря 50 очкам Адетокунбо
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 122:118.

Главным героем встречи стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 50 очков и 14 подборов. Уэсли Мэттьюз записал на свой счёт 19 очков.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Боян Богданович, набравший 24 очка. Донован Митчелл набрал 20 очков.

Таким образом, «Милуоки Бакс» одержал восьмую победу подряд. «Юта» в свою очередь потерпела первое поражение после серии из трёх побед.

В другом матче «Чикаго Буллз» на своей площадке уступил Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 94:117. «Майами Хит» в свою очередь дома обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 117:98.

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Милуоки Бакс: Мэттьюз - 19, Бледсо - 13, Коннотон - 11, Ильясова - 9, Дивинченцо - 6, Браун - 5, Лопес - 4, Хилл, Уилсон, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Миддлтон, Корвер, Адетокунбо
Юта Джаз: Богданович - 24, Митчелл - 20, Инглс - 15, Ньянг - 13, Мудиэй - 12, Грин - 11, О'Нил - 9, Брэдли - 8, Конли - 6, Уильямс-Госс, Брэнтли, Экзам, Дэвис, Они, Гобер
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
94 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Чикаго Буллз: Лавин - 18, Картер - 12, Саторански - 11, Валентайн - 11, Маркканен - 10, Уайт - 8, Гэффорд - 6, Хатчинсон - 6, Янг - 5, Данн - 4, Харрисон - 3, Корнет, Фелисио, Портер, Страс, Арчидиаконоу
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 25, Макколлум - 21, Худ - 16, Лиллард - 13, Уайтсайд - 13, Лябисье - 12, Браун - 4, Бэйзмор - 4, Литтл - 3, Саймонс - 2, Оар - 2, Хезонья - 2, Трент-мл., Нуркич, Коллинс, Толливер
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Адебайо - 21, Батлер - 21, Нанн - 19, Хироу - 18, Олиник - 15, Сильва - 7, Горан Драгич - 6, Робинсон - 6, Леонард - 4, Окпала, Джонс, Уэйтерс, Макон, Джонсон, Уинслоу, Хаслем
Шарлотт Хорнетс: Розир - 19, Грэм - 16, Монк - 13, Бийомбо - 11, Зеллер - 10, Бриджес - 9, Вашингтон - 8, Мартин - 4, Уильямс - 3, Батюм - 3, Эрнангомес - 3, Бэйкон - 1, Макдэниелс, Кидд-Гилкрист, Симмонс
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