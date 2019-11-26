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Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:104.

Лучшим в составе хозяев стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 14 передач. Также дабл-дабл на счету Энтони Дэвиса, который набрал 19 очков и сделал 12 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Ламаркус Олдридж, набравший 30 очков. Демар Дерозан записал на свой счёт 24 очка.

Таким образом, «Сан-Антонио» потерпел девятое поражение за последние десять игр. «Лейкерс» в свою очередь одержали восьмую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

В другом матче «Атланта Хоукс» на своей площадке уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 125:113.

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 30, Дерозан - 24, Форбс - 13, Уайт - 11, Миллз - 6, Мюррей - 5, Гэй - 5, Poeltl - 4, Лайлз - 3, Кэрролл - 2, Мету - 1, Уокер, Джонсон, Ойбанкс, Белинелли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Дэвис - 19, Колдуэлл-Поуп - 14, Рондо - 13, Дэниэлс - 11, Кузма - 10, Макги - 8, Грин - 6, Кук, Карузо, Дадли, Брэдли, Казинс, Норвелл, Адетокунбо, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Янг - 37, Паркер - 22, Фернанду - 13, Бембри - 7, Реддиш - 7, Краббе - 7, Джонс - 7, Хантер - 7, Картер - 3, Тёрнер - 3, Коллинс, Уоллес, Лень, Браун, Парсонс, Хаертер, Гудвин
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Уиггинс - 25, Калвер - 14, Дьенг - 13, Бэйтс-Диоп - 13, Тиг - 8, Грэм - 7, Окоги - 7, Ковингтон - 5, Мартин - 3, Белл - 2, Вонле, Ноуэлл, Маклафлин, Лейман, Напьер
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