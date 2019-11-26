Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:104.

Лучшим в составе хозяев стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 33 очков и 14 передач. Также дабл-дабл на счету Энтони Дэвиса, который набрал 19 очков и сделал 12 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Ламаркус Олдридж, набравший 30 очков. Демар Дерозан записал на свой счёт 24 очка.

Таким образом, «Сан-Антонио» потерпел девятое поражение за последние десять игр. «Лейкерс» в свою очередь одержали восьмую победу кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

В другом матче «Атланта Хоукс» на своей площадке уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 125:113.