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Результаты матчей НБА за 25 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 25 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

25 ноября состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Юту Джаз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 50 очков, сделав 14 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 122:118 в пользу «Бакс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс». Леброн Джеймс («Лейкерс») отметился дабл-даблом: на его счету 33 очка, 3 подбора и 14 передач. Итоговый счёт — 114:104 в пользу «Лейкерс».

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Оклахома-Сити Тандер». Самым результативным игроком матча стал Гленн Робинсон («Голден Стэйт»), который набрал 25 очков, сделал 2 подбора и отдал 5 передач. В составе победителей больше всего очков — 22 — набрал Деннис Шрёдер, на счету которого также 1 подбор и 5 передач. Окончательный счёт — 100:97 в пользу «Оклахомы».

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 26, Лэмб - 19, Холидей - 16, Брогдон - 14, Сабонис - 13, Макконнел - 11, Холидэй - 9, Макдермотт - 7, Тёрнер - 7, Битадзе - 4, Боуэн, Самнер, Сэмпсон, Митру-Лонг, Лиф, Джонсон, Оладипо
Мемфис Гриззлиз: Морант - 19, Кларк - 17, Валанчюнас - 14, Брукс - 9, Краудер - 9, Гудурич - 5, Хилл - 5, Андерсон - 4, Аллен - 4, Мелтон, Кабокло, Игуодала, Джексон, Ватанабэ, Джонс, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 88
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Кеннард - 20, Гриффин - 17, Браун - 13, Галлоуэй - 12, Михайлюк - 12, Вуд - 12, Драммонд - 7, Моррис - 5, Мейкер - 3, Роуз - 2, Джексон, Фрейзер, Томас, Снелл, Боун, Doumbouya
Орландо Мэджик: Росс - 19, Фурнье - 17, Фульц - 16, Айзек - 10, Огастин - 9, Бамба - 6, Берч - 6, Ивунду - 3, Амину - 2, Гордон, Джонсон, Магетти, Картер-Уильямс, Вучевич, Джефферсон, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 23, Нэнс - 20, Секстон - 18, Осман - 15, Гарлэнд - 11, Томпсон - 7, Портер - 5, Маккинни - 5, Деллаведова - 2, Лав, Найт, Кук, Хенсон, Уэйд, Жижич
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Аллен - 22, Харрис - 19, Принс - 18, Муса - 8, Темпл - 7, Пинсон - 6, Шамперт - 3, Клэкстон - 2, Нваба, Ирвинг, Луваву-Кабарро, Дюрант, Джордан, Чендлер, ЛеВерт, Элленсон, Куруч
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 108
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 23, Нэнс - 20, Секстон - 18, Осман - 15, Гарлэнд - 11, Томпсон - 7, Портер - 5, Маккинни - 5, Деллаведова - 2, Лав, Найт, Кук, Хенсон, Уэйд, Жижич
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Аллен - 22, Харрис - 19, Принс - 18, Муса - 8, Темпл - 7, Пинсон - 6, Шамперт - 3, Клэкстон - 2, Нваба, Ирвинг, Луваву-Кабарро, Дюрант, Джордан, Чендлер, ЛеВерт, Элленсон, Куруч
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 96
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Сиакам - 25, Ванвлит - 24, Холлис-Джефферсон - 16, Ануноби - 12, Дэвис - 11, Пауэлл - 10, Марк Газоль - 3, Джонсон, Лоури, Ибака, Бриссетт, Миллер, Эрнандес, Томас, Маккоу, Буше
Филадельфия Сиксерс: Ричардсон - 25, Харрис - 18, Скотт - 12, Хорфорд - 11, Симмонс - 10, Коркмаз - 9, Эннис - 5, Нето - 3, Тибулл - 3, Смит, О'Куинн, Милтон, Эмбиид, Бёрк, Болден
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Майами Хит: Адебайо - 21, Батлер - 21, Нанн - 19, Хироу - 18, Олиник - 15, Сильва - 7, Горан Драгич - 6, Робинсон - 6, Леонард - 4, Окпала, Джонс, Уэйтерс, Макон, Джонсон, Уинслоу, Хаслем
Шарлотт Хорнетс: Розир - 19, Грэм - 16, Монк - 13, Бийомбо - 11, Зеллер - 10, Бриджес - 9, Вашингтон - 8, Мартин - 4, Уильямс - 3, Батюм - 3, Эрнангомес - 3, Бэйкон - 1, Макдэниелс, Кидд-Гилкрист, Симмонс
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Браун - 24, Тейтум - 20, Смарт - 17, Кантер - 13, Оджелей - 7, Эдвардс - 6, Уильямс - 6, Уонамэйкер - 3, Уокер, Хэйворд, Тайс, Грин, Лэнгфорд, Пуарье, Фалль
Сакраменто Кингз: Хилд - 41, Барнс - 20, Богданович - 13, Холмс - 8, Феррелл - 5, Джозеф - 5, Джайлс - 4, Бьелица - 4, Дедмон - 2, Ариза, Фокс, Джеймс, Джеффрис, Габриэль, Багли III, Суониган
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 125
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Атланта Хоукс: Янг - 37, Паркер - 22, Фернанду - 13, Бембри - 7, Реддиш - 7, Краббе - 7, Джонс - 7, Хантер - 7, Картер - 3, Тёрнер - 3, Коллинс, Уоллес, Лень, Браун, Парсонс, Хаертер, Гудвин
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Уиггинс - 25, Калвер - 14, Дьенг - 13, Бэйтс-Диоп - 13, Тиг - 8, Грэм - 7, Окоги - 7, Ковингтон - 5, Мартин - 3, Белл - 2, Вонле, Ноуэлл, Маклафлин, Лейман, Напьер
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
122 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Милуоки Бакс: Мэттьюз - 19, Бледсо - 13, Коннотон - 11, Ильясова - 9, Дивинченцо - 6, Браун - 5, Лопес - 4, Хилл, Уилсон, Рейнольдс, Мейсон, Бендер, Миддлтон, Корвер, Адетокунбо
Юта Джаз: Богданович - 24, Митчелл - 20, Инглс - 15, Ньянг - 13, Мудиэй - 12, Грин - 11, О'Нил - 9, Брэдли - 8, Конли - 6, Уильямс-Госс, Брэнтли, Экзам, Дэвис, Они, Гобер
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
94 : 117
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Чикаго Буллз: Лавин - 18, Картер - 12, Саторански - 11, Валентайн - 11, Маркканен - 10, Уайт - 8, Гэффорд - 6, Хатчинсон - 6, Янг - 5, Данн - 4, Харрисон - 3, Корнет, Фелисио, Портер, Страс, Арчидиаконоу
Портленд Трэйл Блэйзерс: Энтони - 25, Макколлум - 21, Худ - 16, Лиллард - 13, Уайтсайд - 13, Лябисье - 12, Браун - 4, Бэйзмор - 4, Литтл - 3, Саймонс - 2, Оар - 2, Хезонья - 2, Трент-мл., Нуркич, Коллинс, Толливер
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 30, Дерозан - 24, Форбс - 13, Уайт - 11, Миллз - 6, Мюррей - 5, Гэй - 5, Poeltl - 4, Лайлз - 3, Кэрролл - 2, Мету - 1, Уокер, Джонсон, Ойбанкс, Белинелли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Дэвис - 19, Колдуэлл-Поуп - 14, Рондо - 13, Дэниэлс - 11, Кузма - 10, Макги - 8, Грин - 6, Кук, Карузо, Дадли, Брэдли, Казинс, Норвелл, Адетокунбо, Ховард
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Робинсон - 25, Боумен - 24, Пэскелл - 13, Пул - 11, Спеллмен - 7, Бёркс - 7, Крисс - 6, Коли-Стайн - 4, Расселл, Ли, Луни, Эванс, Томпсон, Грин, Карри
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 22, Пол - 20, Галлинари - 15, Жильжо-Александер - 12, Адамс - 10, Ноэль - 9, Фергюсон - 6, Базли - 2, Надер - 2, Бертон - 2, Диалло, Паттон, Холл, Мускала
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