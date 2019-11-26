Результаты матчей НБА за 25 ноября 2019 года

25 ноября состоялось 11 матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Милуоки Бакс» дома обыграл «Юту Джаз». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 50 очков, сделав 14 подборов и отдав 6 передач. Окончательный счёт — 122:118 в пользу «Бакс».
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс». Леброн Джеймс («Лейкерс») отметился дабл-даблом: на его счету 33 очка, 3 подбора и 14 передач. Итоговый счёт — 114:104 в пользу «Лейкерс».
«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке уступил «Оклахома-Сити Тандер». Самым результативным игроком матча стал Гленн Робинсон («Голден Стэйт»), который набрал 25 очков, сделал 2 подбора и отдал 5 передач. В составе победителей больше всего очков — 22 — набрал Деннис Шрёдер, на счету которого также 1 подбор и 5 передач. Окончательный счёт — 100:97 в пользу «Оклахомы».
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