Адетокунбо повторил достижение Билла Уолтона 43-летней давности
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо записал на свой счёт 50 очков, 14 подборов и 6 передач в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз». «Милуоки» на своей площадке обыграл «Юту» со счётом 122:118.
Адетокунбо оформил 17-й дабл-дабл подряд на старте сезона и повторил достижение легендарного Билла Уолтона, который в сезоне-1976/77, выступая за «Портленд Трэйл Блэйзерс», делал дабл-даблы в 34 играх подряд на старте сезона.
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Уолтон — двукратный чемпион НБА в составе «Портленда» и «Бостон Селтикс».
Адетокунбо, 15-й номер драфта 2013 года, проводит седьмой сезон в составе «Милуоки».
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