Пашутин покинул пост главного тренера «Автодора»

Баскетбольный клуб «Автодор» и главный тренер команды Евгений Пашутин достигли договорённости о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

«Несмотря на болезненное поражение от «Пармы», мы расстались с Евгением на очень хорошей ноте и с исключительно добрыми чувствами друг к другу. Пашутин без преувеличения легенда саратовского «Автодора». Его заслуга и вклад в успехи клуба очень весомы. Но жизнь течёт и меняется. На данном этапе пути у нас не получилось.

Не хочу публично вдаваться в подробности, ведь Евгений является для нас слишком уважаемым человеком. По возвращении из Перми он сам пришёл ко мне и признал, что что-то не складывается с этой командой, и мы приняли взвешенное решение», — приводит слова президента «Автодора» Владимира Родионова пресс-служба клуба.

В сезоне-2019/20 на счету «Автодора» две победы в семи матчах в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.