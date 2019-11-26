Дончича номинировали на включение в символическую сборную Евролиги за 10 лет

Бывший игрок баскетбольного клуба «Реал» (Мадрид) 20-летний словенец Лука Дончич, ныне выступающий за «Даллас Маверикс» в национальной баскетбольной ассоциации, вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.
В составе «Реала» Дончич выиграл Евролигу в 2018 году. Также его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата турнира и самым ценным игроком «Финала четырёх».
Дончич проводит всего второй сезон в НБА, однако уже успел установить сразу несколько примечательных достижений.
- 26 ноября 2019
-
13:15
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:19
-
07:04
-
06:46
-
06:31
-
05:42
-
00:20
-
00:15
- 25 ноября 2019
-
23:34
-
22:32
-
21:26
-
21:13
-
20:58
-
19:49
-
18:49
-
17:59
-
15:30
-
14:08
-
12:55
-
11:40
-
10:20
-
09:00
-
07:35
-
06:26
-
04:47
-
02:10
-
00:43
- 24 ноября 2019
-
23:03
-
21:57
-
20:57
-
20:00
-
18:43