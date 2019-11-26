Дончича номинировали на включение в символическую сборную Евролиги за 10 лет

Бывший игрок баскетбольного клуба «Реал» (Мадрид) 20-летний словенец Лука Дончич, ныне выступающий за «Даллас Маверикс» в национальной баскетбольной ассоциации, вошёл в список номинантов на включение в символическую пятёрку десятилетия (с 2010 по 2020 год) Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

В список войдут 50 спортсменов, которых будут представлять в течение 10 недель. Голосование за баскетболистов начнётся в 2020 году. В нём примут участие тренеры, спортсмены и представители средств массовой информации.

В составе «Реала» Дончич выиграл Евролигу в 2018 году. Также его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата турнира и самым ценным игроком «Финала четырёх».

Дончич проводит всего второй сезон в НБА, однако уже успел установить сразу несколько примечательных достижений.

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