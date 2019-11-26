Леброн рассказал, за счёт чего стал лучше бросать трёхочковые

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал 4 трёхочковых броска из 7 в матче регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс». «Лейкерс» на выезде победили «Сан-Антонио» со счётом 114:104.
Теперь на счету Леброна 1761 точный трёхочковый бросок за карьеру. По этому показателю он вышел на 18-е место в истории НБА.
«Я хочу, чтобы у меня не было слабостей и чтобы защита соперника не могла диктовать мне, что делать. Мой бросок стал лучше благодаря «Спёрс» – это одна из причин.
Вспомним мои ранние годы: финал 2007 года. Я тогда не бросал как следует. Я должен поблагодарить их защитную схему, а также защитные схемы многих других команд, с которыми мне довелось играть», — приводит слова Джеймса ESPN.
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