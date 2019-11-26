Липовцев: предлагали взять российский паспорт, но меня устраивает украинский

Форвард БК «Запорожье» Дмитрий Липовцев поделился мнением о российско-украинской ситуации.



«Символично ли то, что я держу руку у сердца, когда пою гимн? Да, потому что мне было противно смотреть на людей, которые говорили, что при Украине жить плохо или их обижали. Я считаю, что у нас прекрасная страна. Я её очень люблю.



Я не считаю, что у меня проукраинская позиция. Это нормальная позиция нормального человека, который умеет думать. Да, некоторые мои друзья из Крыма даже переехали во Львов.



Севастополь после событий 2014 года? Мне было противно. Город кардинально изменился. Люди, с которыми я общался, начали рассказывать, что их чуть ли не за рабов держали. Мне было противно наблюдать плакаты про украинский фашизм и о том, что украинцы — фашисты. Это гадкая пропаганда для людей, которые сами не хотят думать.



Хотел ли когда-то взять российский паспорт? Не хотел. Мне предлагали, тогда в Севастополе с этим не было проблем. Но зачем? Меня устраивает мой паспорт», — приводит слова Дмитрия Липовцева Basket.com.ua.