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Энтони поднялся на 18-е место в списке самых результативных игроков НБА

Энтони поднялся на 18-е место в списке самых результативных игроков НБА
Баскетбол / НБА 0

Новобранец «Портленд Трэйл Блэйзерс» форвард Кармело Энтони поднялся на 18-е место в списке самых результативных игроков Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает Clutch Points. Энтони в матче с «Чикаго» набрал 25 очков и достиг показателя в 25 614 очков, обойдя Алекса Инглиша. На 17-й позиции в списке идёт Кевин Гарнетт, у него 26 071 очко.

Напомним, Кармело Энтони на протяжении долгого времени не мог найти новую команду, и многие эксперты считали, что его карьера в НБА подошла к концу. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 10 матчах регулярного чемпионата. Тогда он защищал цвета «Хьюстон Рокетс». Энтони — один из лучших скореров лиги последнего десятилетия.

В ноябре этого года игрок подписал контракт с «Портлендом».

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