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Пашутин прокомментировал уход из «Автодора»

Пашутин прокомментировал уход из «Автодора»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Бывший главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал решение расторгнуть контракт с командой по обоюдному согласию сторон.

«Хотелось бы поблагодарить Владимира Евстафьевича Родионова, болельщиков команды и сотрудников клуба. «Автодор» навсегда в моём сердце как игрока и как тренера. Искренне желаю команде добиться результата — попасть в плей-офф. Город по-настоящему живёт баскетболом и достоин только лучшего. Желаю, чтобы «Автодор» громко шумел, как и в прежние годы, чтобы был только на самых высоких местах. Спасибо всем! Вперёд, «Автодор», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт саратовской команды.

В сезоне-2019/20 на счету «Автодора» две победы в семи матчах в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

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