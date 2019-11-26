«Цмоки-Минск» расстался с игроком, получившим серьёзную травму

«Цмоки-Минск» расстался с американским форвардом Джамаром Абрамсом, получившим серьёзную травму. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



«С большим сожалением сообщаем, что форвард «Цмоки-Минск» Джамар Абрамс не сможет завершить сезон-2019/20 вместе с командой. Травма, полученная перед матчем с «Киевом», требует оперативного вмешательства и длительной реабилитации.



Мы благодарим Джамара за время с «Драконами» и желаем здоровья и скорейшего возвращения на паркет!» — говорится в заявлении пресс-службы минской команды.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Джамар Абрамс сыграл в четырёх матчах, в среднем набирая 5,5 очка и совершая 2,3 подбора за 15 минут 12 секунд игрового времени.