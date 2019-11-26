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«Цмоки-Минск» расстался с игроком, получившим серьёзную травму

«Цмоки-Минск» расстался с игроком, получившим серьёзную травму
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Цмоки-Минск» расстался с американским форвардом Джамаром Абрамсом, получившим серьёзную травму. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«С большим сожалением сообщаем, что форвард «Цмоки-Минск» Джамар Абрамс не сможет завершить сезон-2019/20 вместе с командой. Травма, полученная перед матчем с «Киевом», требует оперативного вмешательства и длительной реабилитации.

Мы благодарим Джамара за время с «Драконами» и желаем здоровья и скорейшего возвращения на паркет!» — говорится в заявлении пресс-службы минской команды.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Джамар Абрамс сыграл в четырёх матчах, в среднем набирая 5,5 очка и совершая 2,3 подбора за 15 минут 12 секунд игрового времени.

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