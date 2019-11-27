«Зенит» сыграет домашний матч Евролиги с «Црвеной Звездой» в Казани

В связи с занятостью в предновогодние дни основной и резервной арен «Зенита», санкт-петербургский клуб проведёт домашний матч против сербской «Црвены Звезды» за пределами Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт команды. Игра пройдёт в Казани на паркете местного «Баскет-Холла».
«Я приношу извинения нашим болельщикам за то, что не удается сыграть матч дома. Мы сделали все возможное, чтобы избежать выставочных игр, но в итоге из трех проблемных дат удалось согласовать с Евролигой перенос только двух. Изменение срока поединка с «Црвеной Звездой» невозможен из-за загруженности календаря и приближающихся праздников. Евролига всегда идёт навстречу и помогает клубам, мы проработали все возможные варианты. 27 декабря все три площадки в Санкт-Петербурге — «Сибур Арена», «Юбилейный» и «Ледовый» — давно заняты мероприятиями по долгосрочным контрактам. Из всех вариантов в других городах наиболее оптимальным для нас и отвечающим требованиям Евролиги оказался казанский «Баскет-холл». Недавно мы получили одобрение лиги, а вчера достигли принципиальных договоренностей с хозяевами», — подчеркнул генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.
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