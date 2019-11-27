Тренера «Лейкерс» обеспокоило судейство в отношении Леброна

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогел заявил, что побеседует с руководством лиги на тему судейства в отношении Леброна Джеймса, главной звезды коллектива. Тренеру не понравилось, что Леброн ни разу не бросал штрафные в матче с «Сан-Антонио Спёрс».

«Это расстраивает. Леброн проходил под кольцо на протяжении всей встречи. Он совершил девять трёхочковых бросков, но очень часто находился в трёхсекундной зоне.

Когда игрок атакует кольцо так, как это делает Леброн, но ни разу не бросает штрафные, это очень огорчает. Мы свяжемся с соответствующими лицами и поговорим об этом с лигой», — приводит слова Вогела CBS Sports.

В матче 25 ноября «Лейкерс» на выезде победили «Сан-Антонио» со счётом 114:104.