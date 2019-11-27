Пол Джордж назвал Дончича ребёнком, который творит потрясающие вещи

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал игру 20-летнего словенца Луки Дончича, выступающего за «Даллас Маверикс». «Клипперс» на выезде обыграли «Даллас» со счётом 114:99, а Дончич набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 6 передач.

«Его возраст по-настоящему впечатляет. Он делает такие вещи и даже не осознаёт, что делает это, если понимаете, о чём я.

Он всё ещё ребенок, а такое творит. Ему предстоит ещё разобраться в каких-то вещах, у него огромный потенциал. На пике формы он будет невероятно силён», — приводит слова 29-летнего Джорджа Eurohoops.

Дончич проводит всего второй сезон в НБА, однако уже успел установить сразу несколько примечательных достижений.

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