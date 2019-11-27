Пол Джордж назвал Дончича ребёнком, который творит потрясающие вещи
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал игру 20-летнего словенца Луки Дончича, выступающего за «Даллас Маверикс». «Клипперс» на выезде обыграли «Даллас» со счётом 114:99, а Дончич набрал 22 очка, собрал 8 подборов и отдал 6 передач.
«Его возраст по-настоящему впечатляет. Он делает такие вещи и даже не осознаёт, что делает это, если понимаете, о чём я.
Он всё ещё ребенок, а такое творит. Ему предстоит ещё разобраться в каких-то вещах, у него огромный потенциал. На пике формы он будет невероятно силён», — приводит слова 29-летнего Джорджа Eurohoops.
Дончич проводит всего второй сезон в НБА, однако уже успел установить сразу несколько примечательных достижений.
20-летний Дончич установил сразу несколько достижений в матче с «Хьюстоном»
20-летний Дончич побил рекорд НБА в матче с «Голден Стэйт»
Дончич повторил достижение, которое покорилось только Леброну
- 27 ноября 2019
-
16:49
-
16:47
-
15:55
-
14:48
-
13:32
-
12:29
-
11:38
-
10:20
-
09:00
-
07:32
-
00:42
- 26 ноября 2019
-
23:52
-
21:52
-
20:47
-
19:41
-
18:40
-
17:25
-
16:13
-
14:50
-
13:15
-
12:40
-
11:20
-
10:00
-
09:19
-
07:04
-
06:46
-
06:31
-
05:42
-
00:20
-
00:15
- 25 ноября 2019
-
23:34
-
22:32
-
21:26
-
21:13
-
20:58
Партнерский контент