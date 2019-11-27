Источник: «Автодор» возглавит 52-летний босниец Крунич

Новым главным тренером баскетбольного клуба «Автодор» станет 52-летний боснийский специалист Предраг Крунич, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в клубе. Ранее стало известно, что «Автодор» и Евгений Пашутин, теперь уже бывший главный тренер команды, расстались по обоюдному желанию.

Стороны обсуждают последние детали контракта и в ближайшее время официально объявят о достигнутой договорённости. Соглашение будет заключено до конца сезона-2019/20.

«Осталось уладить небольшие детали, контракт практически согласован», — сказал собеседник издания.

Последним местом работы Крунича был немецкий «Телеком», в который он вернулся в 2016 году. В сезоне-2018/19 «Телеком» уволил боснийского специалиста в середине чемпионата после восьми поражений в 10 играх Бундеслиги.

Крунич станет уже пятым тренером в Единой лиге ВТБ, который представляет бывшую Югославию. «Локомотив-Кубань» возглавляет серб Богдан Карайчич (и. о.), «Нижний Новгород» — также представитель Сербии Зоран Лукич, «Астану» — македонец Эмиль Райкович, «Енисей» — хорват Дражен Анзулович. После отставки Пашутина российских главных тренеров в турнире не осталось.