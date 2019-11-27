Сборная России по баскетболу узнала соперников по квалификации Олимпиады-2020

Сегодня, 27 ноября, в пригороде Женевы состоялась жеребьёвка баскетбольного квалификационного турнира за право сыграть на Олимпийских играх в Токио.

Мужская сборная России, попавшая в первую корзину посева, узнала соперников. С подопечными Сергея Базаревича, которые проведут квалификационный олимпийский турнир в хорватском городе Сплите, сыграют сборные Германии и Мексики. В параллельной группе сыграют команды Туниса, Хорватии и Бразилии.

В соответствии с регламентом, две параллельные группы проведут отдельные турниры в один круг в одном городе. Победители групп сразятся за путёвку на Олимпиаду.

Результаты жеребьёвки

Белград (Сербия)

Группа А: Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сербия.

Группа В: Пуэрто-Рико, Италия, Сенегал.



Каунас (Литва)

Группа А: Литва, Южная Корея, Венесуэла.

Группа В: Польша, Словения, Ангола.



Сплит (Хорватия)

Группа А: Германия, Россия, Мексика.

Группа В: Тунис, Хорватия, Бразилия.



Виктория (Канада)

Группа А: Греция, Китай, Канада.

Группа В: Уругвай, Чехия, Турция.

Интернет-портал «Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию жеребьёвки квалификации ОИ-2020, которая доступна после перехода по нижеприведённой ссылке.

Онлайн-трансляция жеребьёвки квалификации ОИ-2020.